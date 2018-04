Vildsvinehegn er rettidig omhu

Læserbrev: For nylig udtrykte Mogens Therkelsen i et læserbrev i JydskeVestkysten sine bekymringer for signalværdien af et vildsvinehegn i forhold til Tyskland.

Jeg må indrømme, at jeg ikke køber den slags bekymringer, da vildsvinehegn ikke er noget nyt. Således har Tjekkiet opsat hegn i et område, og Polen er tæt på at beslutte et hegn, der bliver 1.200 kilometer langt og vil koste i nærheden af en halv milliard.

På den anden side er jeg dog helt enig i, at et hegn ikke kan stå alene. Vi skal, som Mogens Therkelsen ganske rigtigt anfører, også benytte os af moderne teknologi som vildtkameraer, snore 20 centimeter over jorden, der aktiverer alarmer og en række andre tiltag.

Jeg er også meget enig i, at vi skal have jægere indsat i bekæmpelsen af vildsvin, men det kræver, at de for hjemmel til lovligt at kunne gå på andres jorder, så der ligger lidt benarbejde til politikerne.

I denne sag er det meget vigtigt, at vi ikke venter til skaden er sket. Rettidig omhu er afgørende for, at vi kan bevare og sikre de mange arbejdspladser, der ligger i landbrugets følgeindustri.