Vi vil naturen

Læserbrev: Vi landmænd vil naturen. Vi arbejder dagligt med den og i den. Den holder vi meget af.

Derfor gør det også ondt i et landmandshjerte, når det drøftes, at højspændingsledningerne ikke skal graves ned.

Det vil være ødelæggende for øjet, når naturen betragtes med høje master i baggrunden. Det kan vi i 2018 ikke være tjent med. Derfor er det også glædeligt, at læse i JV d. 8. maj 2018, at der synes opbakning fra folketingspolitikerne til, at ledningerne skal graves ned.

Vi finder det ligeledes interessant, at tidligere miljø-, trafik- og fødevareminister Hans Chr. Schmidt er citeret for at sige: "Det må koste, hvad det koster". For som beregningerne er fremstillet i JV, synes en nedgravning at være tre gange så dyr som det, der er afsat til luftledninger.

Lad den gode indtjening i projektet blive anvendt til at grave ledningen ned, til glæde for de der bor langs masterne og ikke bare bruge pengene på, at hele Danmark får billigere strøm.

Vi vil i denne anledning takke Ringkøbing, Varde, Tønder og Esbjerg kommuner for deres klare høringssvar, der klart afviser, at der skal strømledning gennem de omtalte kommuner.

Så kære folketingspolitikere i Syd- og Sønderjylland. Nu vil vi se handling. Vi landmænd vil naturen - det skal I landspolitikere også vise, at I vil!