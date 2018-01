Vi skal alle af med vandet

Læserbrev: Når jeg kigger ud over markerne her ved vintertide, kan jeg med det blotte øje se resultaterne af mange års manglende vedligeholdelse af vores vandløb samt stigende nedbørsmængder: Vandet står højt på markerne.

Om blot et par måneder skal vi i gang med forårsarbejdet, og så er der brug for, at vandet kan komme væk. Er det ikke tilfældet, kan det koste landbruget dyrt. Vandafledning er et højaktuelt emne, men faktisk har vi i landbruget efterlyst en bedre vedligeholdelse af vandløbene gennem mange år. Vi blev ikke hørt, og nu står vi alle i mudder til halsen.

Vi skal af med vandet, og med mere nedbør skal mere vand væk. Det er vandløbene ikke klar til - de er ikke blevet vedligeholdt godt nok. Nu venter en kæmpeopgave med at få vandløbene dimensioneret til opgaven. Ellers går det ud over sommerhusområder, som oversvømmes, skove som går til og byer, som skal aflede stigende mængder vand. Det er vandløbene, som skal sikre afvandingen, og det kan godt foregå på en miljørigtig måde samtidig med, at vandafledningsevnen er god.

I år starter de politiske forhandlinger om et nyt regelsæt for vandløbsforvaltningen, og jeg kan kun opfordre politikerne til at træde i karakter. Der er også brug for landbrugets indtjening i samfundet. Landbruget skaber tusindvis af arbejdspladser - ikke mindst her i Syd- og Sønderjylland.