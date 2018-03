Vi har god brug for udligningsmidlerne

Læserbrev: Borgmesteren i Ishøj, Ole Bjørstorp, er så venlig at ønske til lykke med de penge, Tønder Kommune modtager i kraft af udligningsordningen. Tak for det, og jeg kan forsikre for, at vi nok skal bruge pengene fornuftigt, som Ishøj-borgmesteren også udtrykker ønske om. For at vi har nok at bruge dem til.

Det er rigtigt, at vi i Tønder ikke har så store udgifter til integration som Ishøj. Men nu har udligningsordningen jo heller ikke alene til formål at løse integrationsudfordringerne. Formålet er at sikre, at borgerne i de svagere stillede kommuner i landet kan få ligeså god service som borgerne i de bedre stillede områder, for eksempel Ishøj.

I Tønder Kommune står vi med helt andre udfordringer end Ishøj, blandt andet når det handler om infrastruktur. Som eksempel spreder Tønder Kommunes borgere sig over 1283 km², mens borgerne i Ishøj er samlet på 26 km². Vi har 1700 km kommunevej, mens Ishøj har 90 km

Også befolkningsudviklingen og -sammensætningen giver os andre udfordringer. Vi bliver færre og færre, og vi får flere og flere ældre. Det sætter vores indtægtsgrundlag under pres. Helt konkret overstiger vores samlede udgiftsbehov de faktiske ressourcer med 4,7 procent. Eller med andre ord: Hvis vi skulle være en gennemsnitskommune, så mangler vi 225 millioner kroner ifølge en analyse fra VIVE.

Hvis borgerne i Tønder skal have samme muligheder som borgerne i Ishøj, har vi brug for hver en krone fra udligningsmidlerne. Det samme gælder de øvrigt kommuner, Ishøj-borgmesteren nævner, ja for den sags skyld de fleste syd- og sønderjyske kommuner.

Naturligvis kan vi diskutere, om udligningsordningen kan skrues sammen på en mere retfærdig og hensigtsmæssig måde. Men det er ærgerligt, at diskussionen er ved at udvikle sig til en kamp mellem øst og vest med en retorik om vindere og tabere.

Jeg har altid været stolt af, at vi i Danmark er et solidarisk og homogent samfund, hvor de stærke hjælper de mindre stærke, så vi i fællesskab sikrer borgerne i hele landet lige muligheder. Det håber jeg, vi kan blive ved med.