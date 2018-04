Verdens bedste til grønt iværksætteri

Læserbrev: Det vrimler med passionerede ildsjæle i Danmark, som udfordrer vores eksisterende og vante måder at tænke og gøre tingene på. De har idéer til nyskabende grønne teknologier. Og de finder på revolutionerende løsninger, der kan gøre produkter og processer billigere, grønnere og mere effektive til gavn for alle verdensborgere.

De har med deres innovative, entreprenante skaberkræfter været med til at sætte Danmark på verdenskortet og gjort vores lille land til international bannerfører inden for bæredygtig grøn omstilling. Og de er en af hovedårsagerne til, at Danmark kan kalde sig Europas førende eksportnation af energiteknologi.

Den danske grønne energisektor er med til at drive det grønne vækstlokomotiv fremad nationalt og globalt med fantastisk fart og gåpåmod. Vi skal dog ikke stoppe her. Især i en tid, hvor vedvarende energi er blevet big business med hård global konkurrence, skal vi drive den grønne omstilling videre i Danmark.

Derfor lancerer regeringen et energi- og klimaudspil, der blandt andet er en håndsrækning til den grønne energisektor, som vi ønsker at skabe et endnu bedre fundament for.

Et af hovedpunkterne i udspillet er en pulje på 4,2 mia. kr., der i perioden 2020-2024 afsættes til at støtte nye projekter med solceller, landvindmøller, kystnære havvindmøller samt bølge- og vandkraft. I den forbindelse er vi jo allerede langt fremme her i Syddanmark med blandt andet EnergiMetropol Esbjerg og de to etablerede vindmølleparker Horns Rev I og II og med Horns Rev III på vej. Noget, der har været og stadig vil være med til at sætte gang i den grønne energibeskæftigelse i området, og som samtidig er med til at bidrage til Danmarks energi- og klimaregnskab.

Det er nemlig vigtigt, at vi i fællesskab hjælpes ad med at forske, udvikle og investere, så vi kan forblive på international forkant. Så vi kan få mere eksport, flere arbejdspladser, flere talenter, mere vækst og mindre CO2 - det er sund og bæredygtig fornuft. For selvom virksomhederne arbejder hårdt og gør det fantastisk, kræver den grønne omstilling gode politiske rammer. Og det er blandt andet noget af det, vi bringer med udspillet.

For kun i fællesskab kan vi realisere målet om fremtidens bæredygtige samfund.