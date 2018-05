Vedrørende centralisering/erhvervsservice

Læserbrev: Med ideen om centralisering af et nyt erhvervsfremmesystem fjerner man nærheden, hvilket er katastrofalt for vort samfund.

Det er et tilbageskridt ud over alle grænser. Det vil ødelægge det solide samarbejde og netværk, som er skabt mellem kommuner, erhvervsråd og erhvervsliv. Som tidligere sagsbehandler har vi haft gavn af dette samarbejde. Det har været lettere at få borgere i arbejde uden al for megen bureaukrati. En enkelt opringning til en virksomhed har været nok i mange tilfælde, hvor borger og virksomhed matchede. Var der tale om, at borgeren skulle bruge et hjælpemiddel for at kunne bestride jobbet har det fulgt med ved ansættelsen. Vi har også hurtigt kunne få unge mennesker ansat i fuldtidsjob. Ved en centralisering vil det betyde øget bureaukrati og ågede udgifter. Det ødelægger det gode samarbejde i nærområdet og øger ikke væksten. Der bliver udarbejdet statistikker og analyser og hvem gavner det? Det er borgerne, vi skal betjene og ikke fjerne os fra. Det vil også besværliggøre sagsbehandlerens arbejde. Kommunerne mister den tætte kontakt til erhvervslivet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Vækst skabes ved direkte dialog. Jeg kan frygte større arbejdsløshed, da sagsbehandlerne, jobkonsulenterne m.v. ikke bevarer kendskabet til de lokale virksomheder og dermed ikke hjælpe borgerne i samme grad.