Vandværksvand fra hanen er sikkert

Læserbrev: I en leder i JydskeVestkysten den 14. maj skriver lederskribent Mads Sandemann om parret Ane Vandborg og Rasmus Rahbek Kristoffersen i Grindsted. De bor nogle kilometer fra grunden, hvor Grindstedværket ligger, og de tør ikke lade deres børn lege med vandslangen i haven. "Det er uacceptabelt, at borgere skal leve med den slags bekymringer", skriver lederskribenten.

Det er vigtigt for os, at borgerne i Grindsted bliver informeret så meget, som muligt. Derfor har vi i samarbejde med Billund Kommune blandt andet udgivet informationshæftet "Grindsted - Bliv klog på en af Danmarks største forureningssager". Folderen kan også findes på hjemmesiden her: http://grindstedforureningen.dk/

I folderen kan man læse, at vandværksvand fra vandhanen ALTID er sikkert at bruge.

Lederskribenten stiller også spørgsmål om, hvad udsivningen gør ved natur og drikkevand, om risikoen ved at bo i Grindsted og hvad det koster at rydde op.

I samarbejde med Billund Kommune har vi løbende gang i undersøgelser, moniteringer og projekter, der skal gøre os klogere på forureningens betydning. Det kan borgerne også holde sig opdaterede om på hjemmesiden.

Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt for os, at borgerne er så godt informerede, som muligt, så de ikke lever med bekymringer, som skyldes manglende oplysning. Det er et vigtigt fokus for os at samarbejde med Billund Kommune om.

Jeg vil også gerne opfordre til, at alle parter - inklusiv JydskeVestkysten - undlader at skabe et falsk billede af, at det er farligt at drikke vand fra hanen eller at bade i det eller at koge kartofler i det. For det er det ikke. Det har Billund Kommune og Region Syddanmark allerede informeret borgerne grundigt om i informationshæftet. Og jeg tror at det tjener alle parter bedst, herunder også JydskeVestkysten, hvis vi holder os til fakta i denne sag.

Svar fra chefredaktør Mads Sandemann:

Jeg beklager, at det i reportagen om parret fra Grindsted og i lederen ikke var præciseret, at vandet i haveslangen kommer fra en privat boring og dermed ikke er vandværksvand. Men jeg fastholder synspunktet om, at det er uacceptabelt, at man på grund af forurening skal være bekymret for det vand, man får fra en privat boring.