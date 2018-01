Værn om folkekirkens frihedstradition

Læserbrev: Hvorfor tvinger vi på den ene side ikke alle præster til at vie homoseksuelle? Og hvorfor må et menighedsråd i Brøndby på den anden side lave et stillingsopslag, hvor de udtrykkeligt søger en præst, der vil vie homoseksuelle? Og hvorfor accepterer vi præster, der ikke ønsker at vie fraskilte?

Det beror på folkekirkens frihedstradition. En frihedstradition, der er den direkte årsag til den massive opslutning om folkekirken. 76 procent af alle danskere er medlem. Og medregner vi kun borgere med dansk oprindelse, er vi oppe på 86 procent. Det er enestående, og intet andet frit land i verden har en kirke med en sådan opbakning. Det er ikke staten, men i høj grad menighedsrådene, der tilrettelægger forholdene i den enkelte menighed. Og den enkelte præst, det frit kan udlægge teksterne.

Personligt forstår jeg ikke, hvorfor der er præster, der ikke vil vie homoseksuelle. Men jeg glæder mig til gengæld over det massive flertal af præster, der vil. Vores folkekirke er luthersk og det indebærer, at evangeliet kan tolkes frit. Dermed må vi respektere, at nogle tolker trosteksterne anderledes end vi selv gør.

Begynder vi at indskrænke denne frihedstradition, vil folkekirken falde fra hinanden. Og det tror jeg virkelig, at de færreste ønsker.

Derfor: Find den præst, der har en tilgang til præsteembedet, som du kan forlige dig med. Er der ikke en sådan i din sognekirke, kan du løse sognebånd, hvilket er endnu en side af folkekirkens frihedstradition.

Og husk så på, at frisind er andet og mere end frisind blandt ligesindede. Det har vi desværre en tilbøjelighed til at glemme.