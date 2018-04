Ulven og tonen i debatten

Læserbrev: Endnu engang er ulvedebatten dukket op. En jæger har skudt en ulv fra sin bil og ulvelobbyen raser:

Vi ser pludseligt billeder af nuttede ulveunger med bekymrede øjne, de savner deres mor, og ulvevenlige statistikere sætter tal på: Antallet af dræbte mennesker i andre europæiske ulvelande de senest flere hundrede år er forbavsende: 0.

Ulvevenlige debattører bevæger sig længere ud. Vi forstår, at der pludselig er fremkommet et nyt fænomen i naturen: Kobler af ustyrlige strejfende tamhunde som i blodrus glemmer den gode opdragelse og bliver frådende lammemishandlere.

Vi forstår også, at kondiløberen i Canada, som blev ædt af ulve, selv var skyld i det: Hun havde vist menstruation og hørte Metallica i sine høretelefoner. Hun hørte derfor ikke ulvene, som lugtede blod og opfattede hende som et flygtende, såret bytte da hun bare løb videre.

Modsat er der helt nye politiske krav om at ophæve den EU-forordnede fredning af ulve, og lige så hurtigt får vi at vide af en EU-ekspert, at det kan vi godt glemme, for det vil kræve "åbning" af forordningen som også indeholder meget andet, som 27 lande så skal blive enige om.

Paradokserne stabler sig op:

Mens vi skal elske ulven som udtryk på genskabt natur, er vi enige om at hade mårhunden, dræbersneglen og hyben: De er nemlig invasive eller indførte arter. Mårhunden er ved at udkonkurrere Mikkel Ræv. Dræbersneglen æder vores tulipaner, og hybenbuskene truer den naturlige fauna langs danske kyster.

Problemet er hverken ulven, mårhunden eller hyben.

Problemet er tonen i debatten: Ulvetilhængere argumenterer med statistik, og modstandere argumenterer med følelser. De sender simpelt hen til hinanden på to forskellige frekvenser.

Men statistiske kendsgerninger kan ikke diskuteres, og det kan følelser heller ikke.

Der vil derfor ikke komme fælles forståelse, som kan føre frem til en fælles beslutning, før vi tager beslutning om, hvad der skal veje tungest:

Skal Danmarks natur stille og roligt føres tilbage til sin oprindelige form?

Eller skal vi anerkende det menneske, som det moderne samfund har fremelsket og den naturform, det moderne menneske lever i? Det er mennesket med høretelefoner, behov for bacon og buræg og et instinktapparat, som er udviklet til at imødegå farerne i trafikken og nattelivet og at se på naturen som noget med afmærkede stier og "græsset må ikke betrædes".

Min personlige holdning er, at vi hverken kan eller skal skrue tiden tilbage. Vi skal bruge den sunde fornuft og anerkende, at naturfremme nu om dage handler om øget bevidsthed om genbrug, sunde danske fødevarer og mindre forurening. Ulven kan vi godt undvære.