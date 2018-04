Ulven kommer

Læserbrev: I Holstebro-området frygter man ulve kobbel - ja naturligvis - eksperter fortæller hvordan man skal forholde sig ved mødet med ulven - "Hvem ønsker dialog med ulven?"

Man skal blive stående og ser ulven i øjnene og hvis den ikke fortrækker, skal du gå hen mod den, tak skal du ha - frygten hos mennesket er sikkert større end hos ulven - borgere er begyndt at bevæbne sig på skovture, skal vi beskytte børn og husdyr bag elhegn? Var det ikke bedre at indhegne ulvene?

Man påpeger, at ulve kan skaffe føde nok, ja måske, men ved ulven det? Dyret er ikke bare en galning, men et rovdyr. Hunde der angriber mennesker bliver aflivet, skal ulven først dræbe for selv at dø.

Hvorfor skal vi have ulve. Efter nogle år har vi alt for mange, igen tager godheden over.

Det er nemt at forholde sig til ulven, når man bor i byen, de der lever der, synes det er spændende, at der er ulve i Danmark. EU burde genoverveje ulvenes beskyttelsesstatus.

Politisk burde man slå til nu overfor forskerne, de kan påvirke beslutninger i uheldig retning. Prøv en tanke vedrørende mennesket - hvad er der sket med indvandringen de seneste 10-20 år i forskellige lande, politisk kaos - folket er utilfredse, vi skal kræve assimilation af indvandrere, det er endnu ikke sket. Når jeg blander tingene sammen, så er det for at vise, at vi skal gribe ind med rettidig omhu.