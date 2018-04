Ulvefrit Danmark

Læserbrev: I disse ulvetider må man undres over den dumhed og naivitet, folk kan have over et rovdyr, som ulven er. Jeg har lige set en video på computeren, der viser, hvordan man bare skal gå hen mod dyret og sige slemme hund gå væk, så skal man bare bevare øjenkontakten, og så skal den nok forsvinde.

Jeg er en mand nær de 86 år. Vi havde på vores barndomshjem en aftægtsmand, der som sønderjyde var tvunget med i første verdenskrig 1914-18. Han var ved fronten i Rusland, og når vi som børn frittede ham ud om krigen, lukkede han for det meste ned (noget man har mærket på mange andre krigsdeltagere).

Men han fortalte os, at når han stod vagt ude ved fronten om natten, kunne der stå 100 lysende øjne. Der var ofte 50 ulve i et kobbel, der kom nærmere. Når han så gav et skud, var der ro en halv time, men så gentog det sig igen. De åd af de døde soldater - ofte var de ikke helt døde, men det blev de hurtigt.

Jeg foreslår, at vi får indfanget samtlige ulve i Jylland og sender dem til Eremitagesletten på Sjælland.