Ulve og husdyr på friland

Læserbrev: Forleden skrev en debattør i JydskeVestkysten, at hun, med ulvenes indtog i den danske natur, frygter for fremtiden for fritgående husdyr - herunder de økologiske.

Frygt er forståeligt, men som landmand og som samfund, skal vi kunne sameksistere med ulven.

Ligesom vi skal kunne sameksistere med vildsvin, krondyr, gæs, ræve, ravne eller andre vildtlevende dyr og rovdyr. Når vi taler om ulve, så skal vi som landmænd kunne gøre brug af hegn og vogterhunde. Lige som økologiske svineproducenter beskytter deres dyr mod ræve i dag, og økologiske kvægbrugere beskytter deres græsmarker mod krondyr.

Men det er også vigtigt, at der er adgang til at regulere bestandsstørrelserne. En landmand skal have mulighed for at nedlægge ulve, der gentagne gange angriber en husdyrflok. Hvis vi skal have ulve i Danmark, så skal ulven leve af vilde dyr og ikke af vores husdyr. Ulven skal opretholde sin naturlige frygt for mennesker og beboelser, og her spiller adgangen til regulering ind.

Og så er der regningen. Ulv og andre af de vilde dyr beriger os og Danmarks biodiversitet. Men de koster også landbruget penge. Det er en samfundsinteresse at give plads til de vilde dyr, dermed må det også være en samfundsopgave at finansiere deres tilstedeværelse. Ikke mindst er der brug for god og dækkende kommunikation om ulven.