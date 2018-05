Uforståelig orientering

Læserbrev: Det var den 18. maj på JydskeVestkystens Facebookside, at vi første gang så opslaget om, at professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh vurderede de i 2017 forekomne problemer i VUC-Syd - og den dermed knyttede økonomiske forbrugsstyring - som værende på karakter 11 i en dårligdomsskala fra 1-10.

Og få timer senere dumpede papiravisen ind af brevsprækken med samme ikke overraskende, men meget bekymrende melding. Ikke overraskende, fordi vi jo gennem hele 2017 blev bombarberet af først Radio 24/7, og efterfølgende af både tv, radio og vore trykte mediers samme gentagne meldinger, om alt lige fra svigt til svindel og korruption i VUC-Syd.

Nu er der ansat en ny leder af VUC-Syd, og bestyrelsen har fået en ny formand, og så er det rimeligt, at vi borgere i Syd- og Sønderjylland må kunne regne med, at der er trukket en "streg i sandet", som betyder, at der er grundlag for en ny begyndelse, som ikke skal hæmmes af den gamle sag. Denne fortsatte fokusering kan kun få en negativ betydning for VUC-Syd, der som et alsidig vidtfavnende undervisningssystem giver mange borgerne i alle aldre mulighed for det faglige og vidensmæssige løft, som er så vigtig for vort samfund. Og hvor den mulige økonomiske erstatning - i erkendelsen af, at ingen af de i sagen involverede har midler til indfrielse af en økonomisk krav- slet ikke giver nogen mening.