Udligningsforslag.  Tillykke med Ishøjs 47 udligningsmillioner, Tønder

Læserbrev. Hvor er takken for den byrde, Ishøj bærer i forhold til indvandrere og efterkommere, så sønderjyderne er fri?

4 af de 11 kommuner i JydskeVestkystens dækningsområde står til at blive vindere i forslaget til ny landsudligning, som regeringen er gået i gang med at forhandle i denne uge. De fire vindere er Tønder, Haderslev, Vejen og Aabenraa. Tønder Kommune står i udlignings-forslaget til at få et tocifret millionbeløb - i alt 47 millioner kroner. I Ishøj er det lige omvendt. Her står vi til at miste et tocifret millionbeløb - nemlig knap 54 millioner kroner.

Tillykke med den tocifrede milliongave fra Ishøj, Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune. Jeg er sikker på, at du vil bruge pengene fornuftigt. Hvad jeg ikke tror, du vil bruge pengene på, er din kommunes integrationsindsats. For blandt Tønders borgere er der kun sølle 4,5 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. I de fire sønderjyske vinderkommuner i udligningsforslaget er andelen af ikke-vestlige borgere samlet set blot 5,4 procent. I Ishøj udgør de 33 procent af alle borgere i kommunen, mens den samlede andel af indvandrere og efterkommere nærmer sig 40 procent.

Men til trods for den store byrde, vi løfter, står vi på tærsklen til en ren massakre på vores integrationsindsats, der blandt andet har resulteret i, at Ishøj ikke har en eneste ghetto. Nu rammer en halvering af landsudligningens tilskud til udlændinge fra ikke-vestlige lande Ishøj hårdest af alle kommuner.

Derfor spørger jeg bare helt stilfærdigt: Er det fair, at statsminister Lars Løkke Rasmussen belønner fire af sine V-borgmestre i Sønderjylland, som bidrager minimalt til landets integrationsindsats, mens Ishøj straffes for i årtier, og i langt højere grad end alle andre kommuner, at have løftet byrden med at integrere indvandrere og efterkommere?

Nu må I på banen i Sønderjylland. I får i forvejen en lang række nye statslige arbejdspladser, hvor Ishøj ingen får, selvom vi har landets højeste arbejdsløshed. Når regeringens nye ghettoplan fører til afvikling eller nedrivning af dele af landets ghettoer og udsatte boligområder, kunne I jo passende tilbyde at genhuse nogle af beboerne i Tønder eller en af de andre sønderjyske vinderkommuner i udligningsforslaget. Det ville være et Danmark i bedre balance.