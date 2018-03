Udligning: De åbenlyse fejl i udligningen skal selvfølgelig rettes

Læserbrev: Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) begræder i et læserbrev i JyskeVestkysten tingenes tilstand, fordi Ishøj står til et tab i de fremlagte udligningsmodeller. Det har vi stor forståelse for i det syd og sønderjyske, men uanset den økonomiske bundlinje, er det dog svært at forstå, at Ole Bjørstorp ikke mener, at man skal rette de fejl i udligningen, som alle har erkendt.

Vi kan også læse, at Ishøj står til et tab på cirka 54 millioner kroner i de fremlagte modeller, men 70 procent af dette tab skyldes to helt åbenlyse fejl i udligningen, der handler om udlændinges uddannelsesniveau og nedjusteringen af udlændingeudligningen.

Vi underkender ikke, at Ishøj har en stor integrationsopgave, men kommunerne løser andre opgaver end integration. Derfor giver det ikke mening, at Ole Bjørstorp kun kigger isoleret på integrationsudgifterne.

Tal fra Indenrigsministeriet understøtter umiddelbart Ole Bjørstorps fortælling om, at Ishøj har et stort udgiftspres. Faktisk er Ishøj landets tredje fattigste kommune før udligning. Men når der tages højde for udligningen, så ændres billedet for Ishøj, så kommunen bliver landets 35 rigeste kommune (model 3), fordi kommunen både er omfattet af landsudligningen og hovedstadsudligningen.

Billedet ser helt anderledes ud for Tønder. Før udligning er Tønder landets 8. fattigste kommune, men efter udligning er de landets 6. fattigste kommune. For os virker det mærkeligt, at to økonomisk trængte kommuner behandles så forskelligt i udligningssystemet. Og endnu værre er det, at eksemplet Ishøj og Tønder ikke er usædvanligt. Tallene fra ministeriet viser, at efter udligning er alle hovedstadskommuner rigere end alle provinskommuner bortset fra Skanderborg og Fanø. Efter udligning har hovedstadskommunerne kun et strukturelt underskud på 262 kroner per indbygger i gennemsnit, mens provinskommunerne har et underskud på 4481 kroner per indbygger i gennemsnit. Forskellen er altså meget markant.

Vi har dermed stor forståelse for Ole Bjørstorps læserbrev, men i stedet for at skyde mod Tønder med flere, så burde du om nogen havde en større forståelse for, at kommunerne i provinsen ønsker et enstrenget udligningssystem i Danmark, så alle landets kommuner kan blive omfattet af hovedstadsudligningen. Det vil nemlig skabe et Danmark i bedre balance.