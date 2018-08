Udlændinge. Retten til familieliv

Læserbrev: Det har været interessant at læse indlæggene i JydskeVestkysten omkring domstolenes udmåling af straffe og slet skjulte politiske holdninger. Her i landet skal vi være stolte af magtens tredeling, men det forpligtiger så også den lovgivende og dømmende del over for befolkningen? Under alle omstændigheder må og skal menigmand og politiske holdninger vel på et eller andet niveau respekteres. For mange år siden blev voldtægtssager ved 1. instans behandlet ved landsretterne med henvisning til, at det var en alvorlig forbrydelse og dermed flere års fængsel til voldtægtsmanden. Der skete en ændring af retsplejeloven, hvorefter voldtægtssagerne fremover skulle have 1. instansbehandling ved byretterne. De efterfølgende år faldt straffen for en voldtægt til omkring 1 års fængsel. Den ændring skete alene ved domstolene, og med accept hos stats- og rigsadvokaten, uden at politikerne blandede sig. Der har så været et folkeligt og politisk krav om strafskærpelse i voldtægtssager, og domstolene har lyttet.

I FN's menneskerettighedserklæring af 1948, artikel 3, står: "Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed".

I artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 1950 er artikel 8 en pendant til artikel 3 i menneskerettighedserklæringen. Dog med tilføjelserne i stk. 2 med teksten: "Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelse af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed".

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen har slået fast, at retten til familieliv ikke omfatter udenlandske kriminelle. Forholder man sig folkeligt til udvisningssager og afgørelser ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fulgt op af landsretterne og tilsvarende højesteret, så har domstolene vel foretaget dynamiske afgørelser således, at lægmænd med rette kan konkludere, at der ikke ved afgørelser i Danmark er taget tilstrækkeligt hensyn til dem med henvisning til teksten i stk. 2. En menneskerettighedsorganisation har meldt klar ud, at domstolene i Danmark, med henvisning til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, sagtens kan foretage langt flere udvisninger af udenlandske kriminelle. Det er da tankevækkende, og lægmænd kan måske med rette føle sig svigtet af dømmende magt?