Uddannelser er den rette medicin

Læserbrev: Esbjerg er Danmarks femtestørste by, men intet kommer gratis til byen. Esbjerg og Sydvestjylland generelt har alle dage skulle kæmpe hårdt for alt det byen har at tilbyde dets borgere, om det er kulturliv, infrastruktur eller uddannelser.

Især på sidstnævnte punkt har det været svært for Esbjerg at holde sig til de fire største byer i Danmark i og med, at de fire byer har 80 procent af alle videregående uddannelser i Danmark.

Uddannelsesmuligheder, især den videregående af slagsen, er af afgørende vigtighed for Esbjerg og resten af Sydvestjylland. Det er centralt at have et stort udvalg af uddannelser, hvis man skal kunne tilbyde ungdommen en fremtid på hjemegnen, samt tilbyde lokale virksomheder let tilgængelig arbejdskraft, der ikke kræver mange ressourcer at overbevise om Sydvestjyllands kvaliteter.

Et stort skridt i den rigtige retning kom, da det blev offentligt kendt, at der er en kandidatuddannelse i medicin på vej til Esbjerg.

Flere uddannelser er netop den medicin, der skal til for at Esbjerg kan konkurrere med større universitetsbyer.

Alt for mange får en studenterhue på hovedet og ser, at deres drømme leder dem væk fra Sydvestjylland. Lad os derfor gøre vores egn til et centrum for uddannelse og dygtiggørelse.