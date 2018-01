Læserbrev: Andreas Åbling Petersen, Ellum, har et læserbrev i avisen, hvor han beklager den manglende debat i avisen i form af læserbreve bl.a. om lokalstof.

Hans synspunkter bliver selvfølgelig modgået af en af avisens ledere. Til det må jeg sige, at jeg har været udsat for ubehagelige oplevelser med at få læserbreve optaget, både lokalt og regionalt. Derfor har jeg, trods ca. 50 års abonnement opsagt dette med øjeblikkelig virkning. På grund af opsigelsesregler får jeg dog avisen til den 1. februar.

Jeg vil ikke undlade at fortælle, at i dagens avis forekommer der f.eks. et fuldstændigt umotiveret citat af Stine Bosse, hvor hun selvfølgelig får lov til at nedgøre Dansk Folkeparti.

Svar fra chefredaktør Mads Sandemann:

Bernd Carstensen fik i 2017 optaget 21 debatindlæg i JydskeVestkysten, men vi bringer ikke alle indlæg, vi modtager, heller ikke fra Bernd Carstensen.