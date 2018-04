Tvetydig kulturelminister melding

Læserbrev: Vores ellers så venlige og imødekommende kulturminister, Mette bock (LA), er for tiden ude i megen debat i forbindelse med et nyt medieforlig, og hendes forsikringer til Danmarks ældre borgere har været, at ingen skal være bekymrede, for det samlede medieforlig bliver til gode for alle parter.

Det er så en tvivlsom og tvetydig melding, når hun samtidig præciserer overfor medierne, at hun mener, at det ikke er hendes opgave at pege direkte på, hvilke former for udsendelser man skal bibeholde, og hvilke der, i forbindelse med de licensbevilgede nedskæringerne til DR, TV2 og Radio 24-7, nødvendigvis må fjernes. Dermed vasker hun hænder, og siger til os ældre borgere, der har den største glæde i udsendelser som "Matador", "Badehotellet", "Bonderøven" og lignende dansksprogede familieudsendelser, ligesom seriøse nyheds- og samfundsorienterede udsendelser, også på dansk, er ældre borgeres foretrukne, og som Ældre Sagen, der med baggrund i ca. 500.000 medlemmer er ude i debatten og peger på, at det skal vi ikke bekymre os for.

Når vores kulturminister overlader til mediecheferne at beslutte de mediemæssige beskæringer, er det næsten ensbetydende med, at vi ældre borgere igen vil opleve, at vi får et forringet medieudbud, hvilket vi derfor er stærkt bekymret over, og håber man vil tage hensyn til, når medieforliget vedtages endeligt.