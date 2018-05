Tredje bedste

Læserbrev: Det er bemærkelsesværdigt, at Varde Kommune har landets tredjde bedste Jobcenter ifølge LO's nyeste Jobcenterindex. Det er bemærkelsesværdigt, at Varde kommune i den grad lykkes med at få arbejdsløse i arbejde, når vi i januar modtog en løftet pegefinger fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, for ikke at overholder de minimumsregler der er for antallet af samtaler med ledige og sygemeldte.

Man kan sige, at vi er kommet i mål med resultatet, men vi har ikke leveret på de møder, som staten måler os på. Hvad er så bedst?

Sagen er den, at jobmarkeder og borgernes jobtager-profiler ikke er ens i alle landets kommuner. Og derfor er spørgsmålet i virkeligheden, om det overhovedet giver mening at styre landets kommuner efter én bestemt aktivitet, som måske nok giver mening i mange af landets kommuner men altså ikke i alle.

Når Ledelseskommissionen om lidt lancerer sin rapport, vil den stille krav til offentlige ledere om at levere mere ledelse og mindre styring. Ledelse forstået som det at være rollemodel og gøre det, der er brug for, modsat styring forstået som det at følge procedurer og regler uden at skele til det egentlige behov.

Måske skulle Christiansborg kigge med, når rapporten bliver lanceret. Der er brug for, at folketingsmedlemmerne på Christiansborg forstår, at kommunerne ikke har brug for flere krav til processer og aktiviteter. Vi har brug for råderum til at gøre det, der virker. I den enkelte kommune.

Send mindre styring, tak!