Transportministeren sammenligner transporterhvervet med campister!

Læserbrev: Desværre er det ikke første gang, at man ser transportminister Ole Birk Olesen drage en sammenligning mellem campister og vort transporterhverv. Det er beklageligt, at vor transportminister ikke forbinder vort erhverv med samfundsmæssigt større værdier end en campingplads. Dette forhold taler vel for sig selv, hvor meget transportministeren virkelig kæmper og har tilovers for transporterhvervet i Danmark.

Hvorledes transportministeren kommer frem til en sammenligning mellem campingpladser og transporterhvervet, mener jeg han skylder vort erhverv en saglig forklaring på! Når transporterhvervet er utilfreds med de nye restriktioner på rastepladser, som et flertal i den siddende regering er blevet enige om sammen med DF, så skyldes det, at det er påbudt vort erhverv og medarbejdere at holde lovmæssige hvilepause på forskellige tider af døgnet og ugens dage, så derfor strider det direkte mod lovgivningen, når man vil lave restriktioner, som er kortere end lovgivningen foreskriver. Derudover vil jeg da gerne gøre transportministeren opmærksom på, at såvel danske som udenlandske lastbiler betaler afgifter til det danske vejsystem bl.a., hvorfor det må være klart for enhver, at det forpligter bl.a. til, at der er de fornødne rastepladsforhold også til lastbiler og vore chauffører.

Det er meget beklageligt, at vor transportminister lader sig rive med af DF's fjendtlige politik overfor udlændige og udenlands arbejdskraft i Danmark. Vi kan på ingen måde undvære såvel udenlandske transportører som deres medarbejdere i Danmark, som situationen er i dag. Det mener jeg, vi skal være tilfredse med, for det viser, at der er en høj aktivitet på eksport- og importmarkedet, som danske transportvirksomheder for siden ikke kan løfte af egen kraft.

Så kære transportminister, hvorfor ikke være en medspiller i stedet for en modspiller over for et erhverv, som beviseligt har en så stort samfundsmæssig værdi i hverdagen for enhver borger lige fra fødsel til bortgang. Rastepladser er i Danmark til for alle bilister af enhver art. Transportministeren burde orientere sig bedre via Vejdirektoratet i hvor lang tid i gennemsnit lastbiler parkerer på rastepladser. Det ligger der nemlig nye tal for!

Derudover vil jeg ligeledes informere transportministeren om, at indtjeningen i vort erhverv er på et absolut lavt niveau i forhold til mange andre erhvervs- og industrigrene, så derfor er alle såvel nationale som internationale transportudøvere kun interesseret i at hjulene ruller mest mulig, men også, at vi overholder de gældende lovkrav mht. til køre-/hviletid.

Tillad mig hr. minister at påtale, at du er vor transportminister og ikke "campist-minister".