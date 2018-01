Tosprogede turistskilte har ingen berettigelse

Læserbrev: Det tyske mindretals tilstedeværelse i Sønderjylland har sit udspring i invasive hændelser, i et område, der kun har været tysk, når det har været invaderet.

I en tid hvor der bliver givet undskyldninger for dette og hint, havde det været mere på sin plads, at vi fik nogle undskyldninger, for det den danske befolkning måtte undergå i disse perioder.

Det er rimeligt arrogant i stedet at komme med krav. Det virker absurd set i lyset af at Tyskland stadig synkroniserer deres tv. Tosprogede turistskilte er ingen hjælp for turister.

De har i forvejen svært nok ved at opdage at de har krydset grænsen, når de kommer sydfra, da de brune skilte i forvejen signalerer alt andet end dansk national designstil.