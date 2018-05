Topskatte-syndromet kvæler foreningslivet

Læserbrev: Antallet af frivillige, der bidrager til lokale sportsforeninger er faldende, og Danmark indtager en bundplacering i stor europæisk undersøgelse.

For vi er gennem årtier blevet vant til, at staten og kommunen sørger for alting for os. Der er ingen krav, ingen forventninger, intet ansvar og en udbredt "det tager kommunen sig af-holdning" gennemsyrer hele vores samfund. Så længe vi retter ind og betaler vores skat. Men lokale foreninger kan og skal ikke drives af kommunen. De foreninger, hvor kun få bidrager, lider under en slags "forenings-topskat", hvor de få "betaler" for det store flertal indtil det hele en dag kollapser. Hvis udviklingen skal vendes og det frivillige foreningsliv igen blomstre i de lokale samfund, så skal vi alle tage ansvar og bidrage efter bedste evne. De offentlige barnepigeordninger skal væk, og samfundet skal vækkes fra den gamle og ansvarsfri tornerosesøvn; så de næste generationer kan se at frivilligt, personligt, og derved højt motiveret engagement er det, der får foreningerne til at blomstre.

Hvis man løfter i flok ved hjælp af tvang, så udebliver resultaterne, men hvis det gøres frivilligt og decentralt, så er motivationen høj og resultatet derefter.