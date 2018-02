Toldmuren forhindrer vækst i ulandene

Læserbrev: EU's toldmur skal afskaffes! Toldmuren sikrer et økonomisk samarbejde mellem medlemslandene i EU. Ulandene skal have mulighed for vækst i form af arbejdspladser. Vi bliver i EU nødt til at afskaffe toldmuren som forhindrer lande udenfor EU i at samarbejde. Flere af de arbejdspladser, som ligger i et EU land, kunne godt være placeret i et uland, som kunne udføre arbejdet billigere og uden så høje toldsatser, som vi har i EU landene. Derfor mener jeg, at det er en nødvendighed at fjerne toldmuren. Hvis man i EU gerne vil have et frit marked, men samtidigt vil bidrage til vækst i ulandene, bliver man nødt til at samarbejde med ulandene omkring arbejdskraften. Derfor skal EUs toldmur afskaffes.