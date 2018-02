Tid til eftertanke

Læserbrev: Der var en kæmpe folkelig opbakning ved prins Henriks bisættelse - med blomster ved alle deres slotte, og ikke mindst i Christianborg Kirke. Synd at prins Henrik ikke fik den folkelige opbakning, medens han var i live. Han var en mand af format med humor, og ikke mindst en, der ville gå sine egne veje, og det lykkedes efter min mening. Min hustru og jeg havde den ære at blive inviteret til et frokost-arrangement i 2010 sammen med det øvrige byråd på daværende tidspunkt.

Under denne frokost sad den daværende kongegemal prins Henrik, og spillede på klaver for os gæster. I spillepausen gik han rundt og hyggede med alle - et menneske, der var lige til. Dengang kunne han også "pjatte". Det var tydeligt, at han hyggede sig på Dannebrog sammen med os.

Jeg syntes, pressen har været hård ved ham. De sidste billeder vi så af prins Henrik bar tydelig præg af, at man gjorde nar af ham. Det fortjente han absolut ikke. Det var så tydelig, at det var et sygt menneske, vi så.

Efter prins Henriks død stod pressen i kø for at fortælle om prinsen bedrifter. Hvor er det ærgerligt, at den danske befolkning ikke fik set, hvad prins Henrik kunne, her tænker jeg på hans færdigheder i et køkken. Jeg tænker nu tilbage på, hvorfor fik vi danskere ikke så hans kolonorme bedrifter, og hvad han gjorde for Danmark - det var ikke småting.

Ære være prins Henriks minde.