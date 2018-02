Tag nu ansvar

Læserbrev: Vi vender ryggen til verden på et tidspunkt, hvor der i virkeligheden er brug for, at vi finder fælles løsninger i et internationalt samarbejde. Bomber falder, krige fortsætter og civilbefolkninger tvinges til at tage benene på nakken og flygte. Imens skruer den danske regering antallet af kvoteflygtninge ned på nul. Det er hjerteløst og ubarmhjertigt. Kvoteflygtninge er de flygtninge som i virkeligheden har brug for vores hjælp, som ikke kommer for at nasse på statskassen. Danmark er en rig nation, vi må tage hovedet ud af busken og leve op til det ansvar, som hviler på vores skuldre. Så kære regering: Tag ansvar. Tag kvoteflygtninge.