Sygelig tankegang fra Cekic

Læserbrev: En syg sammenligning fra Özlem Cekic.

Özlem Cekic udgiver nu en bog. I forbindelse hermed sammenligner hun dåb og omskæring. Det er i den grad en syg tankegang. Omskæring er en helt unødvendig indgriben i et lille barns fremtidige liv, herunder sexliv. Drengebarnet har som bekendt ikke muligheden for at sige til eller fra på et oplyst grundlag.

Som bekendt kan en dåb ændres og fjerner altså ikke drengebarnet et stykke af kroppen, der for evigt ødelægges. Det er en middelalderlig tradition. På en kluntet måde prøver Özlem Cekic måske at bygge broer. Det er der ingen grund til, og sammenligningen mellem dåb og omskæring, som Özlem Cekic foretager, er altså en syg tankegang.

Er mænd myndige må de gøre hvad de vil, men drengebørn skal ikke tvinges til lemlæstelse af deres krop. I nogle tilfælde har drenge endda tragisk har mistet livet ved indgrebet. Det er altså ikke et ukompliceret indgreb.

Omskæring af raske drengebørn har beviseligt store fysiske konsekvenser.

Vi bør have et forbud mod alle indgreb af drengebørn, der ikke er medicinsk begrundet. Det skylder vi børnene!