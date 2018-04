Syd- og sønderjyderne med Pernille Vermund

Læserbrev: JydskeVestkysten kunne for nylig meddele læserne, at en partileder har valgt Sydjylland som sin opstillingskreds. Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige, vil dermed være den, der bliver eksponeret i Sydjyllands Storkreds. Med andre ord Syd- og Sønderjylland. Allerede sidste år foreslog jeg, at Pernille Vermund valgte Sydjyllands Storkreds. De, der kender Pernille Vermund, ved, at hun er et jordnært, dygtigt, ordentligt, skarpt og loyalt menneske. Hun har et klart forståeligt sprog, som vælgerne ønsker. Der er et gode, som harmonerer godt med vælgere i det syd- og sønderjyske. Jeg er overbevist om, at både vælgerne og os folketingskandidater for Nye Borgerlige i området, vil opleve, at det bliver et fantastisk gode, at Pernille Vermund har valgt os syd- og sønderjyder.