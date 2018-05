Svar til MF Carsten Bach (LA)

Læserbrev: Jeg er enig med Carsten Bach (LA), der i sit svar til mig den 13. maj påpeger, at "ingen akademiker er nogensinde skadet for livet af i en periode at arbejde uden for sit faglige felt". Her vil jeg endda udvide gruppen til alle uanset uddannelse, for det er netop det, jeg oplever i min dagligdag. De nyuddannede HK-medlemmer - og her er tale om både nyuddannede faglærte og dimittender fra erhvervsakademierne - er ikke blege for at tage fat og tænke ud af boksen.

Det, der bekymrer mig, er at økonomiminister Simon Ammitzbøll-Bille (LA) sammenligner antallet af ledige lønmodtagere med gruppen af ledige dimittender. Det er to helt forskellige grupper. Det generelle ledighedstal er stærkt faldende, fordi det går rigtigt godt for virksomhederne. Vi ser slet ikke så mange fyringsrunder, som vi har gjort i tidligere perioder. Det betyder, at folk beholder deres job, og færre lønmodtagere bliver ledige. Antallet af dimittender vokser derimod, fordi flere heldigvis tager sig en uddannelse.

I min verden er det logik, at der procentvis bliver flere ledige dimittender i forhold til andre ledige, når flere tager sig en uddannelse og færre lønmodtagere bliver afskediget. Det burde især en økonomiminister kunne regne ud.