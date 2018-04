Stop de krigsgale

Læserbrev: Det er helt grotesk, at en dansk statsminister udtaler, at det er i orden at angribe mål i Syrien, på en formodning om at Assad står bag angreb med giftgas.

Det giver bedst mening, at det er Al-Qaeda i Damaskus forstaden Douma, der står bag, da de er presset, hvorimod Assad er ved at får nedkæmpet Al-Qaeda, som sender mortérer ind over Damaskus fra forstaden Douma. Medierne omtaler Al-Qaeda som oprørere, men Al-Qaeda har ikke befolknings opbakning, Al-Qaeda har deres egen dagsorden for Syrien.

NATO's egne vedtægter - se artikel 1 i Den Nordatlantiske Traktat:

"Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler eller dansk lov Traktat om Afkald på krig.

Artikel I. ... at de fordømmer Tilflugt til Krig til Løsning af mellemfolkelige Uoverensstemmelser og giver i deres indbyrdes Forhold Afkald på Krigen som et Redskab for national Politik".

1. verdenskrig med over 15 mio. dræbte blev startet, fordi to mennesker blev dræbt - en opgave for politiet ikke militæret. Eller Irak krigen med over en million dræbte, som startede på en løgn fabrikeret af CIA.

Viser historien ikke med al tydelighed, at hurtige beslutninger uden grundig undersøgelse af, om problemer kan løses fredeligt, er meget farlige?