Stoffer: Ja jeg undrer mig

Læserbrev: Jeg ser i tv, at politiet hoverer. De har fundet - var det to kilo hash? Ih hvor er det ynkeligt, at man bruger et stort opbud på Christiania, og fem min efter er hashsalget i gang igen.

Når så der sker et utilsigtet hændelsesforløb, ser vi ofte en større flok betjente stå og glane, kunne de ikke foretage sig noget fornuftigt?

Når der er fodboldkampe mellem København og Brøndby så er der en hær af politi, men når vi i provinsen mangler en hjælpende hånd, så lyder det, vi har desværre ikke en vogn.

Jeg har igennem mindst 20 år foreslået, at der etableres narkocentre i lighed med metadoncentrene. Her er der tilknyttet personale, som kan hjælpe misbrugerne. Det vil ændre det, som ifølge politiet er ulovligt, således at politiet har tid til at foretage sig noget fornuftigt. Dommere, fængsler, ja sågar en nedsmeltning af rockergrupperne vil ikke tjene alle de penge mere. Indbruddene vil også falde markant.

Alt det skal selvfølgelig være gratis, herved sparer staten mange penge.

Nu er det så bare, hvad siger alle disse, som de selv mener, kloge mennesker i folketinget.

Nu er det sådan at, Søs Egelind blev helbredt med Cannabis, alligevel er der modstand imod cannabis. Jo, jeg forstår det godt, hvis cannabis bliver frigivet, tjener medicinalindustrien ingen penge, ja det er katastrofalt.

Men husk Cannabis virker.