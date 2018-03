Stem til Norliv valget - mental sundhed er en vigtig kamp

Læserbrev: Et stærkt stigende antal danskere har det rigtig skidt. Det fremgår af Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, som Sundhedsstyrelsen udgav i sidste uge.

Den omfattende undersøgelse bygger på svar fra cirka 200.000 danskere i alderen 16 år og opefter, og den maler et dystert billede af vores tanker, livskvalitet, følelser og selvopfattelse ved at konkludere ganske brutalt, at 13,2 procent af den voksne befolkning har et dårligt mentalt helbred.

Norliv som er foreningen for Nordea Liv og Pensions kunder har ganske fornuftigt valgt at bakke op med milliarder til det forebyggende arbejde omkring danskernes mentale sundhed. Det vil jeg videreføre og kæmpe for hvis jeg vælges ind i repræsentantskabet. Derfor stem personligt til Norliv valget, i kan stemme frem til den 15 marts. Jeg håber på jeres stemme og støtte til denne vigtige kamp.