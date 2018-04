Spil for galleriet

Læserbrev: Når man læser avisen, fatter man ikke lige meningen med, at vi i det hele taget gider at bruge penge på den.

Her i dag 21. april var der to hele sider med: "Stå nu fast, Sophie". Det er grotesk, at politikerne giver sig selv 15 procent mere i løn, men arbejderne kan allernådigst få 8 procent Hvis ikke det er en respektløs måde at behandle arbejderne på, ved jeg ikke, hvad man ellers vil kalde det.

Angående den spisepause de slås om, har jeg da aldrig kunne sidde ned i hele min pause på de plejehjem, jeg har arbejdet på. Når klokken ringede, selvom vi spiste, måtte vi rejse os og se, hvad/hvem der havde brug for hjælp. De fik da ikke lov til at vente, til vi var færdige med at spise, men fik hjælpen og derefter kunne vi så spise færdig, hvis vi fik tid.

Nej, Dennis Knudsen, forlang 15 procent mere i løn til FOA medlemmerne, og lad det være nok med det. Lærerne spiser jo også i arbejdstiden uden at blive trukket i løn, så se nu at komme til en rimelig lønstigning.

Hvis politikerne kan få 15 procent, så kan alle de offentlige ansatte også, det er de værd.

Nu håber jeg, at avisen denne gang bringer læsebrevet, for meget tit kommer de ikke i. Avisen er ved at blive tom for læsebreve, og det er med til at avisen bliver dårligere, folk bliver træt af at få deres breve ødelagt, eller de kommer slet ikke i.