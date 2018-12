Læserbrev: Fordi man bærer en fin titel, er det ikke ensbetydende med, at man har ret.

Så da vi læste Ph.D Danmarks tekniske Universiteter Kristian Borchs kronik i JydskeVestkysten den 10. december "Der er masser af fremdrift i vind - hvis man vil " var vor første tanke, hvilket vindmøllefirma har bestilt/betalt dette. For vi ved nemlig, hvor korrupt denne branche er.

Vindmøller på land, placeret i landdistrikterne, ledsaget af en mængde flotte ord om økonomisk fordel til selvsamme distrikter. Desværre er det blot fine ord, da kun ganske få får indløst denne lottokupon. De fleste må leve med generne, både menneskeligt, økonomisk og naturmæssigt.

Borch bruger ordet vækst, men vi tror nærmere på afvikling, affolkning, manglende turistindtægter o.s.v. Hvorfor anser Borch sig selv for at være så meget klogere end os, som bor her til daglig ?

Selvfølgelig skal der satses på grøn energi i verden - masser af grøn energi. Har man tænkt tanken om en verdensorganisation, som alle lande betaler til? Så placeres vindmøller og solceller, hvor de generer mindst.

Hvorfor lige i Danmark, som i forvejen er førende på den grønne side? Vi er for lille et land til at magte den opgave. Hvis ikke hele verden vil være med har det minimal/ingen virkning.

En opfordring til politikerne på Christiansborg må være: Sørg for at hele verden følger trop omkring grøn energi.