Sønderjyske ledelsen sammenlignes med Komiske Ali

Læsebrev: Under overskriften "Selvmål og selvmedlidenhed" skriver journalist hos JydskeVestkysten-sporten Ole Bruun den 30. april, at SønderjyskE fodbold er kommet i berettiget stormvejr og ledelsens behandling af sagen om klubben den 18. marts tabte med vilje til FC Midtjylland. Ole Bruun, der har været ansat hos JV-sporten i over 20 år sammenligner Sønderjyske-ledelsen med Komiske Ali.

Ole Bruun kan selvfølgelig godt have sin egen mening, men er det også JydskeVestkystens mening? Man kommer godt nok meget i tvivl, når man husker, hvad JydskeVestkystens sportsdirektør Jacob Ravn skrev i avisen den 12. marts, efter at Sønderjyske havde slået Lyngby med 1-0. Han skrev følgende under overskriften "Nu skal Sønderjyske bare tabe i Herning". Den 19. marts dagen efter 1-2 nederlaget skrev Jacob Ravn under overskriften:" Et fremragende nederlag", at uanset hvordan det sidste mål blev scoret, er det latterligt og mærkeligt, at det overhovedet skal blive et tema. Den helt store taber i den her spekulation er superligastrukturen.

Jacob Ravns synspunkter er noget, man kan forstå, og det er uforståeligt som daglig læser af JydskeVestkysten, at avisen ikke ved, hvilket ben den skal stå på i denne sag. Sønderjyske gjorde kun, hvad en hvilken som helst anden superligaklub ville have gjort. Hvis der er nogen, der skal have røde ører i denne sag, er det JydskeVestkystens sportsredaktion.