Sønderjyske fodbold

Læserbrev: Alle medier og visse klubber i Superligaen står nu i kø for at vise deres "forargelse" over en fodboldkamp, som de opfatter som aftalt spil. Det blev så tilfældigvis Sønderjyske, som blev syndebuk.

Det er efter min mening hykleri og en form for jantelov, som stadig fungerer i bedste velgående.

Som reglerne er, ville enhver klub i superligaen, som stod i samme situation gøre det samme.

At der så var en sønderjyske spiller, som efter kampen ikke lige nåede at tænke sig om, før han udtalte sig er meget uheldigt, men han har forhåbentlig lært lektien efterfølgende.

Alle hold i Superligaen, er en forretning, en virksomhed med mange ansatte og stort budget. De ansatte (spillerne) skal naturligvis loyalt varetage virksomhedens interesser, også hvis det betyder, at de ikke er enige i alle virksomhedens beslutninger.

Men der er vel ikke nogen der kan være uenig i, at al professionel sport er en stor forretning, det være sig på landsholdsplan eller klubplan.

Enhver som har fulgt med i diverse EM/VM slutrunder indenfor alle sportsgrene, må på et eller andet tidspunkt have fundet ud af, at der også er blevet spekuleret i alle mulige kampresultater, for at holdet kunne få en lettere modstander i næste runde.

Men måske er det også et problem, at DBU og diverse underudvalg ikke er deres opgave voksen, og måske stadig må betegnes som glade amatører?