Sociale medier giver ansættelsesprocessen en ny dimension

Læserbrev: De sociale medier fylder mere og mere i vores hverdag. Nu begynder de også at fylde mere i vores arbejdsliv - men det behøver ikke nødvendigvis at være en negativ ting.

En ny undersøgelse fra Lederne viser, at hele 66 procent af de ledere, der blev ansat i Sydjylland i 2016 og 2017, blev tjekket på de sociale medier af arbejdspladsen, før de blev ansat.

Jeg havde på fornemmelsen, at tallet var højt, men det overrasker mig, at vi er helt oppe på så mange. Jeg ser det dog ikke som nogen negativ ting - tværtimod. De sociale medier kan give en ekstra dimension til ansættelsesprocessen. Det giver arbejdsgiveren mulighed for at få et indblik i, hvordan ansøgeren gebærder sig som privatperson også.

Hvordan ansøgeren præsenterer sig på et medie som Facebook, kan sige meget - for eksempel om ansøgerens omgangskreds, og om ansøgerens generelle retning i livet. Jeg mener kun, at det er positivt, at arbejdsgiveren kan få den dimension med, når man overvejer, om det er den rette person til jobbet. Det kan måske være med til at mindske risikoen for en fejlrekruttering.