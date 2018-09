Socialdemokratiet vil gribe ind over for ulighed

Læserbrev: Chefredaktør Peter Orry går galt i byen, når han i en leder i JydskeVestkysten den 21. september kritiserer Socialdemokratiets forslag om at indføre et loft over, hvor store lønudgifter virksomhederne kan trække fra i skat.

Peter Orry svinger sig op på de store nagler og mener, at det er et brud med den danske model, fordi vi blander os i den frie forhandlingsret på arbejdsmarkedet. Det er noget vrøvl. Socialdemokratiet står vagt om den danske model, og vi har selvfølgelig intet forslag om at afskaffe eller begrænse arbejdsgiver og lønmodtagers ret til at forhandle løn.

Vores forsalg handler om, at der skal være grænser for, hvor store lønudgifter en virksomhed han trække fra i skat. For når en virksomhed kan trække penge fra i skat, så betyder det i virkeligheden, at skatteborgerne er med til at betale en del af regningen. Og selvfølgelig skal politikkerne blande sig i, hvordan vi bruger skatteborgernes penge.

Konkret har vi foreslået en grænse på 10 mio. kr. pr. medarbejder om året. Det betyder, at hvis en virksomhed fortsat vil betale 20, 30 eller 50 mio. til deres direktør, så kan de gøre det - men det bliver uden skatterabat. Det, synes vi, er ret og rimeligt.

Når vi fremlægger det forslag, så skyldes det, at vi er dybt bekymrede over den stigende ulighed i samfundet.