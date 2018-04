Skydehold er en vigtig del af vildsvinebekæmpelsen

Læserbrev: Esben Lunde Larsen og jeg er helt enige i, at det er særdeles fornuftigt at skyde vildsvin, da de udgør en smitterisiko i forhold til afrikansk svinepest. Derfor er det glædeligt, at muligheden for at skyde svinene er blevet udvidet. Det, jeg efterlyser, er imidlertid mere konkret handling i forhold til en systematiseret afskydning.

Vi skal simpelt hen have dannet skydehold, der kan rykke ud og skyde vildsvin med meget kort varsel - og på privat ejet jord. Der findes nemlig landmænd, der - tro det eller ej - ser vildsvin som en berigelse af den danske natur, og også på deres jorde skal jægerne naturligvis kunne rykke ud i almenvellets interesse.

Jægere, der er tilknyttet udrykningshold, skal kunne alarmeres med SMS. Skov- og naturstyrelsen kunne have et centralt nummer, hvortil man kunne SMS'e dag og nat - hvorefter skydeholdet kunne aktiveres i forhold til bopæl.

Esben Lunde Larsen bør ligeledes straks tage kontakt til sin tyske kollega, så tilsvarende skydehold kunne oprettes i Slesvig-Holsten med henblik på at skabe en stor vildsvinefri zone.

Vi taler om en stor milliardeksport, som vi skal gøre alt for at bevare.