Læserbrev: Regeringen foreslår at "stjæle" landsbyggefondens midler til en ghettoplan. Det betyder, at andre renoveringer enten bliver udskudt eller helt sat i stå, da der ikke er nok penge tilbage, og konsekvensen vil være, at mens der rettes ekstra fokus på ghettoområderne, vil andre områder om føje år være dem, som kommer på listen. Det giver kun en kort varme at tisse i bukserne.

Landsbyggefondens midler svarer til, at husejere opbygger en fond i form af friværdi, som de så bruger på renoveringer/forbedringer på deres hus. Tænk, hvis regeringen var kommet med det forslag - at en del af alle husejeres friværdi skulle gå til at renovere/fjerne nogle af alle de øjenbæer, som står rundt omkring?

Boligorganisationerne samarbejder med folkeskoler, gymnasier, kommunale institutioner, forvaltninger, politi, erhvervsliv og civilsamfund for at løfte de udsatte boligområder og skabe bedre livsvilkår for vore beboere, og løsningen for de udsatte boligområder findes i en langt bedre indsats for at få flere unge i uddannelse, flere i arbejde og få hjulpet familier med sociale problemer. Kære politikere vil I ikke godt holde jer til det, I er gode til nemlig at skabe rammerne for ovenstående og lade os om det vi er gode til - at renovere og omdanne boligområder til nogle sunde steder at bo.

Skomager, bliv ved din læst.