Skilsmisseaftale: Barnet som omdrejningspunkt

Læserbrev: Der er intet i en familie, som er vigtigere end barnet. Det slår vi nu også fast med syv tommer søm i form af en ny aftale om et nyt og samlet familieretligt system.

Når forældre skal skilles, kan det ske, at barnets ve og vel bliver glemt under det kaos, som en skilsmisse nogle gange kan udvikle sig til. Det er til stor skade for barnets trivsel, da det netop er dem, som har allermest brug for omsorg. Det er derfor, at vi har barnet som omdrejningspunkt i denne politiske aftale.

Som børneordfører glæder det mig, at det er lykkedes at samle alle Folketingets partier om denne aftale, som skal sikre, at der tages mere hensyn til barnet under skilsmisser. De har brug for støtte i den svære tid. Derfor har vi nedsat en børneenhed, som skal have barnets velvære som sit fokus. Yderligere vil Statsforvaltningen blive nedlagt, og der oprettes i stedet et familieretshus, som både er børnenes adgang til hjælp, ligesom det er et tilbud til familierne om rådgivning og konflikthåndtering. Her er det også Familieretshusets opgave at vurdere hvilket forløb, der er det bedste sagsforløb for den enkelte familie.

I en familie bør barnet have førsteprioritet. Det er jeg sikker på, at de fleste er enige med mig i. Og netop af den grund glæder det mig, at aftalen har fokus på at hjælpe barnet godt gennem skilsmissen.