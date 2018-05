Skandale på vej for Banedanmark

Læserbrev: Den 18. maj meddeler Banedanmark, der står for anlæg og vedligehold af de danske jernbanestrækninger, at der er fejl i kørestrømsanlægget mellem Lunderskov og Esbjerg. Det resulterer i både gamle dieseltog og færre tog til Esbjerg.

Tilsyneladende er der så stor tillid til Banedanmarks udmeldinger og forklaringer, at ingen sætter spørgsmålstegn ved problematikken i driftsforstyrrelser på et næsten nyt baneanlæg, der måske slutter med en samlet anlægssum på mellem 500 og 600 millioner kroner - og som jo altså ikke virker.

Elsystemet mellem Lunderskov og Esbjerg hedder "Sicat SX" og er et nyt system udviklet af Siemens. Det er et billigere system end de eksisterende andre steder i Danmark, fordi der er meget langt mellem de enkelte master, der holder køreledningerne.

Det betyder også, at der vil opstå et markant større slid/påvirkning af hele anlægget og dermed næsten 100 procents sikkerhed for løbende driftsforstyrrelser. Hvad værre er: Dette billigere elsystem påtænker Banedanmark et opsætte på alle nye strækninger, der skal elektrificeres. Mon vi står overfor en skandale, der er endnu større end IC4-skandalen?

Under alle omstændigheder ville det være på sin plads, at den presse, der dækker Esbjerg-området, sætter et dybdeborende journalistisk fokus på sagen. Og forhåbentlig sender et klart signal til de ansvarlige politikere i Folketinget, inden det er for sent.