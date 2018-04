Skal DF ryste i bukserne?

Læserbrev: Vermund udfordrer DF i det gule Danmark, var en af mediernes overskrifter for nylig. Og da Haderslev valgkreds må siges at høre med i det omtalte gule Danmarks område, på baggrund af, at DF's retspolitiske ordfører, Peter Kofoed Poulsen, bor i vores by, og er opstillet til Folketinget i Aabenraa valgkreds, og at DF er godt repræsenteret i vores byråd, så må vi alt i alt konstatere, at formanden for Nye Borgerliges udfordring også gælder i vores kommune.

Og det skal DF tage alvorlig og seriøs, for selv om det nok er meget tvivlsomt om Nye Borgerlige vil få en voldsom tilslutning i vores område, så vil der utvivlsomt være en del, der mener, at DF's bestandige tilnærmelse til S er et irriterende element i den borgerlige del af dansk politik, og altid vil ende med, at S vinder stemmer fra DF, og selv om de Morten Messerschmidtske deroute-sager er kommet på afstand, og ligeledes DF's aktive del af ansvaret for den vestlige politiskoles placering i gamle bygninger i Vejle frem for i nye bygninger i Herning, som nok skal vise sig at blive en mindst lige dyr løsning, samt DF's generelle mangel eller evner til at tage politisk medansvar og være konkret i deres forhold til borgerlig politik, i landspolitik, og endnu uvist i kommunal politik i Haderslev, så kan Nye Borgerlige kun være en advarende opfordring om at vise konkret ansvarsbevidsthed fremover.