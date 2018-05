Sats på den lokale arbejdsstyrke

Læserbrev: I lederen på bagsiden af JV 10. maj skriver Peter Orry, at "en" Siri Venning sidder ude på sin altan i København og arbejder "hjemme" for sin arbejdsplads i Odense i stedet for, som redaktøren sikkert mener, at bosætte sig i Odense og betale skat til Odense Kommune og dermed ikke er en del af formålet med at flytte statslige arbejdspladser ud af København.

Det er der mange andre ansatte, der også gør - f.eks. private ansatte i større firmaer med hjemmearbejdspladser. Det kræver blot en god internetadgang, der hvor man bor. Det er sikkert en praktisk løsning for dem, der har små børn.

Det glæder sikkert Siri Vennings arbejdsplads i Odense, at de kan bevare hendes kompetencer i firmaet og benytte sig af hendes evner via de mange platforme, der findes elektronisk i dag. Det er sikkert sin sag at rive en hel familie op og flytte børn og mand ud, miste vennekreds, skolekammerater, etc. Og finde et eventuelt nyt job til manden.

Det fremgår også tydeligt af, at kun 721 personer af 3900 personer fra de arbejdspladser, der er udflyttede fra København, er fulgt med udflytningen.

De arbejdspladser, der er udflyttede, bør i stedet for satse på at få folk fra den lokale arbejdsstyrke ansat som nye medarbejdere.

Det andet er bare symbolpolitik fra regeringens side. Der må være andre og bedre måder at løse problematikken omkring det "skæve" Danmark på.