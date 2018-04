Sammen er vi stærkere

Læserbrev: Der er tale om en skæringsdag for den danske fagbevægelse, når det fredag den 13. april på to ekstraordinære kongresser skal afgøres, om danske lønmodtagere i LO (Landsorganisationen i Danmark) og FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) slår sig sammen i én stor hovedorganisation med ca. 1,5 millioner medlemmer.

En skæringsdag for, hvordan den danske fagbevægelse skal være i fremtiden. I HK Sydjylland tror vi på, at vi står stærkere, når vi står sammen. Det har arbejdsgiverne allerede fundet ud af, og de har gennem årene sluttet sig sammen i større og mere magtfulde enheder. Blandt andet DI (Dansk Industri) og politikerne på Christiansborg har fået stadig større mod og vilje til at diktere udviklingen på arbejdsmarkedet. Sjældent til lønmodtagernes fordel. Den udvikling skal vendes, og det kan kun ske, hvis fagbevægelsen finder sammen i en ny og stærk organisation.

Derfor anbefaler HK Sydjylland et ja til en fusion mellem LO og FTF. En samlet hovedorganisation vil også give de forskellige forbund større forståelse for hinanden - og dermed et stærkere samarbejde. På mange måder sker det allerede i dag - for eksempel på de offentlige sygehuse, hvor de ansatte i sundhedspersonalet arbejder sammen uden skelen til, om de tilhører LO eller FTF. Her i produktionsdanmark ser vi i disse år en øget uddannelsesgrad, hvor folk dygtiggør sig gennem hele arbejdslivet. Det betyder, at et medlem ofte kan starte med at høre hjemme i et LO-forbund, men med tiden vil passe bedre ind hos FTF. Ved en sammenlægning tilpasser vi os denne positive udvikling. Lønmodtagerne har brug for en stærk fagbevægelse, og en sammenlægning af LO og FTF vil styrke den. Derfor er der ingen tvivl om HK Sydjyllands anbefaling.