Så er der valg

Læserbrev: Jeg håber, I vil kæmpe for det, I mener, er vigtigt. Ikke kun for jer selv, men for mange mennesker.

Det var, hvad statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde, da han udskrev Skolevalg for et par uger siden med afholdelse torsdag den 31. januar 2019.

Siden har der været fuld gang i valgkampen. Der har været mange store og flotte debatarrangementer rundt omkring i landet. Der var blandt andet inviteret til stor debat i Landstingssalen på Christiansborg mellem formændene for de politiske ungdomsorganisationer med op mod 200 tilhørere, og Esbjerg Ungdomsskole var ligeledes vært for et imponerende debatarrangement med rigtig mange interesserede, hvor jeg selv var tilhører.

Jeg mener, at det er vigtigt, at skoleeleverne stifter bekendtskab med demokratiet, da det er en grundlæggende del af vores samfund her i Danmark. Politik kan nemlig være en kompliceret størrelse, og derfor er der behov for, at vi alle lærer om folkestyret, og hvordan det hænger sammen.

Under Skolevalget har jeg været vidne til mange unge mennesker, der udviser stor interesse for vores samfund, og som debatterer med en sober tone. Det er noget, vi kan lære meget af. Så jeg kan roligt sige, at vores folkestyre går en lys fremtid i møde med disse unge mennesker i spidsen.

Nu ser jeg frem til at se resultatet af ungdomspartiernes hårde arbejde gennem de sidste par uger.

Tak for et godt Skolevalg 2019. Held og lykke!