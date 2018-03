SLF hilser vildsvinehegn velkommen

Læserbrev: Vi er glade for regeringens og DF's beslutning om en forstærket indsats over for udbredelsen af afrikansk svinepest, som især spredes med vildsvin. Vi har set sygdommen brede sig op gennem Østeruropa de senere år. Derfor er der stor ros til regeringen og DF - for at have lyttet til landbruget og tage håndfaste initiativer for at stoppe sygdommens udbredelse.

Et udbrud vil få katastrofale konsekvenser

Jeg tør næsten ikke tænke på, hvor katastrofale konsekvenserne vil blive, hvis vi virkelig fik afrikansk svinepest til Danmark. Der vil øjeblikkeligt blive lukket for eksport af svinekødsprodukter til lande uden for EU, svarende til en eksportværdi på 11 milliarder kroner lige som det vil skade smågriseeksporten til Tyskland voldsomt. Fra Ruslands-krisen husker vi alt for tydeligt, at lukning af et stort eksportmarked fik voldsomme konsekvenser for svinepriserne, og de negative økonomiske virkninger, det giver for svinelandmænd og alle følgeerhvervene.

Desuden vil vildsvin udgøre en stor risiko som smittespreder, især i vore økologiske- og frilandsbesætninger, som holdes ude. Og er en besætning først smittet, går det hårdt ud over såvel dyrevelfærd og økonomi. Det skal vi undgå, hvis vi overhovedet kan.

Derfor vil jeg rose regeringen og DF for at tage håndfast fat i problemet. Vildsvinehegn ved grænsen, tilladelse til jægerne til at jage vildsvin døgnet rundt, skærpelse af transportregler m.v. er det, der skal til. Det giver os håb om at undgå afrikansk svinepest i Danmark.