Retssikkerhed kun på dansk

Læserbrev: Regeringen har ingen ambitioner for fremtidens tolkevæsen. Den har kun fremlagt to forslag dette år på trods af en sønderlemmende kritik fra Rigsrevisionen, der indirekte slog fast, at Danmark ikke kan garantere retssikkerheden på andre sprog end dansk. Det ene er en uspecificeret certificeringsordning, og det andet er et integrationsinitiativ.

Eftersom Danmark ikke har haft en tolkeuddannelse i mange år, er en form for certificering absolut nødvendig, men er staten rustet til at varetage opgaven?

Rigsrevisionen kritiserede netop staten for ikke at have styr på sine tolkes kompetencer, da en stor andel af dem på Rigspolitiets tolkeoversigt viste sig at være underkvalificerede. Samtidig vil regeringen spare 2,5 mio. ved at indføre en afgift på tolkehjælp efter tre års ophold i landet. Det er både amoralsk og uambitiøst.

Når mange af tolkene i Danmark ikke formår at beherske fagsproget inden for sundheds- og socialområdet, hvordan skal en almindelig person så kunne lære det?

Det er uambitiøst, fordi det offentlige hvert år bruger hundreder af millioner på tolke, der ikke løser deres opgaver. De fleste opgaver ved offentlige myndigheder løses af de private tolkebureauer, der byder sig ind på opgaver med deres freelancetolke. Den eneste information, myndigheden har adgang til, når de bestiller en tolk, er hvilke sprog, denne taler. Uddannelse og andre kvalifikationer deles ikke af bureauerne, hvorfor myndighederne bestiller tolke uden at vide, hvad de bruger penge på.

Da tolkene også ved, at deres kompetencer ikke er afgørende for, om de får tildelt opgaver, har de et meget begrænset incitament til at opkvalificere sig og f.eks. lære det nødvendige fagsprog til at løse en opgave.

Det måske største problem på området er manglen på innovation. Der sidder reelt tre til fire større tolkebureauer på markedet, og myndighederne retter primært deres udbud til disse. Et eksempel på dette er et nyt samlet udbud på 500 mio. fra Rigspolitiet m.fl., hvori der stilles krav om en årlig omsætning på 50 mio. ved det tolkebureau, som byder på opgaven.

Det er en kortsigtet løsning at samle udbuddene i forventning om, at de store bureauer leverer en bedre kvalitet. I stedet burde myndighederne åbne op for flere og mindre leverandører og flere pilotprojekter, hvor små innovative tolkevirksomheder kan vise nye løsninger.

Der er et stort uudnyttet potentiale i digitaliseringen, hvorigennem tolke ville kunne organiseres uden om bureauerne og arbejde direkte for myndighederne uden fordyrende mellemled.