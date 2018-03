Respekter nu den danske model

Læserbrev: De offentlige overenskomstforhandlinger med varsling af strejke og lockout fylder meget i disse dage. Vores hverdag kan blive berørt og det skaber selvfølgelig usikkerhed og bekymring hos mange. Men det er vigtigt, at vi respekterer den danske model. Den danske model handler grundlæggende om, at arbejdsmarkedets parter forhandler indtil alle muligheder er afprøvet. Indser parterne på et tidspunkt, at de ikke kan nå hinanden, så er både strejke og lockout legitime redskaber i en arbejdskonflikt i Danmark.

Næste runde af overenskomstforhandlingerne kommer til at foregå i Forligsinstitutionen. Det er socialdemokratiets klare forventning og opfordring, at parterne her finder en løsning sammen til gavn for os alle. Vi er endnu ikke nået til en situation, hvor alle muligheder er afprøvet.

På nuværende tidspunkt er forhandlingerne stadig et anliggende udelukkende mellem lønmodtager og arbejdsgiver, herunder omfanget af en eventuel strejke eller lockout. Det må aldrig blive et ærinde for de politiske partier. Både af respekt for forhandlingsmiljøet, lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Men især af respekt for den danske model!

Kommer der politisk indblanding direkte ind i forhandlingerne, så vil det ødelægge den danske model. For alternativet til den danske model er jo, at det er politikere der skal fastlægge løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Det vil ikke skabe værdi hverken for de offentligt ansatte eller for samfundet. Socialdemokratiet er overbevist om, at den model vi har nu - og som vi har haft i mere end 100 år - er en medvirkende årsag til, at vi har skabt et velfungerende velfærdssamfund.