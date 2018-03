Regeringens udspil omkring en hårdere kurs over for kontanthjælpsmodtagere

Læserbrev: Jeg har i dagspressen kunnet læse, at regeringen vil sætte ind med en hårdere kurs overfor de der modtager offentlige ydelser, skal forstås således, at man vil sanktionere overfor misbrug.

Jeg er helt enig i, at det ikke er acceptabelt, at de der modtager offentlige ydelser i form af direkte ydelser eller andre former for tilskud, snyder.

Som sagt kan offentlige ydelser være mangeartede. I dagspressen er specielt omtalt kontanthjælp, jeg tænker, at der for fuldstændighedens skyld bør nævnes, at det naturligt også må gælde alle andre former for offentlige ydelser og tilskud, det gælder også de ydelser der udbetales fra EU - ingen nævnt ingen glemt -.

Det er mit håb at regering og folketing ikke er ude på, specielt at ramme snyd og misbrug indenfor et enkelt område, men at det omfatter hele paletten.